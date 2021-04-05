МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседании президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме заявил, что в результате проверки ведомства Пенсионный фонд (ПФР) на сотни миллионов рублей доначислил пенсии пенсионерам.

Об этом сообщает ИА REGNUM.

"Пенсионный фонд проверили, у нас получилось, что не бились базы персонифицированного учета разных структур: ФНС, ЗАГС и других, в результате несвоевременного обновления персональных данных пенсионерам несвоевременно доначисляются пенсии", — цитирует издание Кудрина.

Отмечается, что в в ходе самой проверки выявили (нарушений) на 70 миллионов рублей. "Теперь проведена сплошная проверка, где на сотни миллионов рублей доначислены пенсии пенсионерами в результате уточнения персональных данных", — подытожил руководитель Счетной палаты.

Ранее Кудрин в Думе заявил, что снижения вдвое уровня бедности в России можно добиться раньше 2030 года.