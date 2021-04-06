МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Госдума рассмотрит законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Такое предложение внесло в нижнюю палату парламента законодательное собрание Севастополя.

Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

В частности, авторы инициативы предлагают вернуть индексацию со следующего 2022 года.

По их мнению, отмена индексации крайне негативно отразилась на финансовом положении пенсионеров, что привело к существенному снижению покупательной способности россиян.

Если документ будет принят, дополнительные расходы Пенсионного фонда России (ПФР) в 2022 году составят примерно 400 миллиардов рублей, говорится в пояснительной записке к документу.