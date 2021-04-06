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https://1prime.ru/pensions/20210406/833399590.html
В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
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Госдума рассмотрит законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Такое предложение внесло в нижнюю палату парламента законодательное собрание... ПРАЙМ, 06.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Госдума рассмотрит законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Такое предложение внесло в нижнюю палату парламента законодательное собрание Севастополя.
Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.
В частности, авторы инициативы предлагают вернуть индексацию со следующего 2022 года.
По их мнению, отмена индексации крайне негативно отразилась на финансовом положении пенсионеров, что привело к существенному снижению покупательной способности россиян.
Если документ будет принят, дополнительные расходы Пенсионного фонда России (ПФР) в 2022 году составят примерно 400 миллиардов рублей, говорится в пояснительной записке к документу.