2021-04-12T12:46:54+03:00
2021-04-12T12:46:54+03:00
2021-04-12T12:46:54+03:00
2021
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Экономист допустил переход к прежнему пенсионному возрасту
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В России могут вернуться к существовавшему прежде пенсионному возрасту, но при условии существенного роста доходов в федеральный бюджет. Такое мнение высказал замдиректора Центра... ПРАЙМ, 12.04.2021
федеральный бюджет, пенсионеры, пенсионный возраст, пенсии, пенсии, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. В России могут вернуться к существовавшему прежде пенсионному возрасту, но при условии существенного роста доходов в федеральный бюджет. Такое мнение высказал замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов изданию News.ru.
"Если будет повод, в бюджете появятся деньги, будет доказано, что рост цен на нефть и сохранение их на уровне не менее ста долларов за баррель — это устойчивый долгосрочный тренд, то тогда, наверное, Россия может вернуться к прежнему возрасту выхода на пенсию", — аргументирует Миронов.
Эксперт отметил, что вернутся к прежнему пенсионному возрасту смогут отдельные регионы либо определенные категории пенсионеров.
Сейчас на досрочную пенсию имеют право многодетные матери 1965 года рождения, у которых четверо детей. Еще через два года, матери трех детей трех детей смогут выходит на пенсию досрочно.