МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. В России могут вернуться к существовавшему прежде пенсионному возрасту, но при условии существенного роста доходов в федеральный бюджет. Такое мнение высказал замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов изданию News.ru.

"Если будет повод, в бюджете появятся деньги, будет доказано, что рост цен на нефть и сохранение их на уровне не менее ста долларов за баррель — это устойчивый долгосрочный тренд, то тогда, наверное, Россия может вернуться к прежнему возрасту выхода на пенсию", — аргументирует Миронов.

Эксперт рассказал, кому положена повышенная пенсия

Сейчас на досрочную пенсию имеют право многодетные матери 1965 года рождения, у которых четверо детей. Еще через два года, матери трех детей трех детей смогут выходит на пенсию досрочно.