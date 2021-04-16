МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. В апреле 2021 года ежегодную выплату к празднику 9 Мая получат инвалиды и участники Великой отечественной войны (ВОВ), сообщает ПФР. Россиянам разъяснили, кто имеет право на пенсию за выслугу лет

"В 2021 году ко Дню Победы инвалиды и участники ВОВ по традиции из федерального бюджета получат специальную разовую выплату 10 тысяч рублей", — отмечается в сообщении.

Как и годом ранее, выплаты будут осуществлены Пенсионным фондом России.

Выплату к 9 мая получат вместе с пенсией за апрель 2021 года.

Отмечается, что выплата будет осуществляться в соответствии с Указом Президента России. Бывшие фронтовики должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории страны.