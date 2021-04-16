2021-04-16T10:27:37+03:00
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Россиянам напомнили, кто получит доплату к пенсии в апреле
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В апреле 2021 года ежегодную выплату к празднику 9 Мая получат инвалиды и участники Великой отечественной войны (ВОВ), сообщает ПФР. "В 2021 году ко Дню Победы инвалиды и... ПРАЙМ, 16.04.2021
россия, доплата, пенсии, пфр, пенсии, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. В апреле 2021 года ежегодную выплату к празднику 9 Мая получат инвалиды и участники Великой отечественной войны (ВОВ), сообщает ПФР.
"В 2021 году ко Дню Победы инвалиды и участники ВОВ по традиции из федерального бюджета получат специальную разовую выплату 10 тысяч рублей", — отмечается в сообщении.
Как и годом ранее, выплаты будут осуществлены Пенсионным фондом России.
Выплату к 9 мая получат вместе с пенсией за апрель 2021 года.
Отмечается, что выплата будет осуществляться в соответствии с Указом Президента России. Бывшие фронтовики должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории страны.