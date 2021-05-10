СМИ рассказало, какие выплаты положены ветеранам войны в разных регионах
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. О выплатах, положенных ветеранам Великой Отечественной войны — гражданам РФ, рассказала "Парламентская газета".
- Новые льготы
Сообщается, что с этого года льготников стало больше. С апреля этого года добавилась категория «Житель осажденного Севастополя». Люди, попадающие в категорию, имеют право на повышенную пенсию.
- Региональные льготы
В ряде регионах вводят свои льготы для ветеранов и участников войны. Например, в Санкт-Петербурге они могут бесплатно пользоваться парковками, в Башкирии для них выделяют бесплатное такси, а в Москве ветераны имеют право на бесплатный проезд в транспорте.
«Это, конечно, позор, что не все ветераны могут пользоваться бесплатным транспортом в России, — считает член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
В ряде регионов для ветеранов предоставляются также налоговые льготы. Разобраться во всем этом многообразии действительно бывает непросто. Для этого им в помощь есть единая государственная информационная система социального обеспечения.
Иногда региональные инициативы становятся законами. Например, краснодарские депутаты внесли в ГД предложение освободить ветеранов от платы за проезд по платным дорогам.
Фонд «Сердце лидера» предложил освободить ветеранов от платы за услуги ЖКХ, а также списать им все имеющие долги за коммуналку. Такую инициативу фонд направил в Совет Федерации.
- Две пенсии
Участники и инвалиды войны могут получать сразу две пенсии одновременно: страховую (обычную) и пенсию по инвалидности (по государственному пенсионному обеспечению). Средний размер двойной пенсии для участников войны и инвалидов в прошлом году составлял больше 34 тысяч рублей, сообщили в Пенсионном фонде.
По данным ПФ РФ, на начало года в РФ проживало около 68 тысяч участников боевых действий. Помимо них, к ветеранам приравнены граждане, не участвовавшие в боях, но внесшие свой вклад в разгром нацизма. Это работники тыла, журналисты, артисты, дети, оставшиеся инвалидами в результате боевых действий, жители Ленинграда, а теперь и жители осажденного Севастополя.
Сейчас в РФ проживает более миллиона граждан, попадающих под вышеупомянутые категории.
- Федеральные выплаты
Ветераны и приравненные к ним граждане, помимо пенсии, получают дополнительные регулярные и разовые выплаты. Участники войны получают ежемесячно 4378 рублей, а инвалиды войны — 5838 рублей (с учетом стоимости набора соцуслуг).
Отдельные выплаты получают лица, удостоенные государственных наград. Сумма выплат зависит от типа награды.
Помимо этого, участники и инвалиды войны получают ежемесячную прибавку к пенсии в 1000 руб. Работники тыла, жители Ленинграда и Севастополя, а также узники концлагерей — прибавку в 500 руб. к основной пенсии ежемесячно, сообщает издание.
В итоге средний размер государственных выплат ветеранам войны, с учетом доплат, составил 43,5 тыс. руб., сообщила газета, ссылаясь на данные Минтруда. Эта сумма пятикратно превышает уровень прожиточного минимума в РФ.
Помимо этого, существуют единовременные выплаты в день победы. В этом году выплата составила 10 тыс. руб. Ее получили ветераны и приравненные к ним лица.
Такие выплаты могут быть увеличены по инициативе региональных властей. Например. ожидается, помощь от московских властей в этом году получат 83 228 человек.
Эксперты отмечают, что средняя пенсия ветеранов в России, с учетом разовых выплат, составляет около 60 тыс. руб.
Иные льготы
В числе других льгот — бесплатная медицинская помощь, оплата выписанных рецептов на лекарства, изготовление и установка протезов за счет бюджета (либо компенсация их стоимости, если сделано за свой счет).
Издание обращает внимание на санаторно-курортное лечение, гарантированное государством раз в год. Его можно взять деньгами.
Среди иных льгот — установка телефона без очереди, преимущество при вступлении в кооперативы и т.д.
- Новые инициативы
Сейчас в России обсуждается принятие закона о детях войны. Обсуждают принятие закона о новой отдельной категории "малолетние узники концлагерей".
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