МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. О выплатах, положенных ветеранам Великой Отечественной войны — гражданам РФ, рассказала "Парламентская газета".

Новые льготы

Сообщается, что с этого года льготников стало больше. С апреля этого года добавилась категория «Житель осажденного Севастополя». Люди, попадающие в категорию, имеют право на повышенную пенсию.

Региональные льготы

В ряде регионах вводят свои льготы для ветеранов и участников войны. Например, в Санкт-Петербурге они могут бесплатно пользоваться парковками, в Башкирии для них выделяют бесплатное такси, а в Москве ветераны имеют право на бесплатный проезд в транспорте. «Это, конечно, позор, что не все ветераны могут пользоваться бесплатным транспортом в России, — считает член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В ряде регионов для ветеранов предоставляются также налоговые льготы. Разобраться во всем этом многообразии действительно бывает непросто. Для этого им в помощь есть единая государственная информационная система социального обеспечения. Юристы рассказали, могут ли арестовать пенсию за долги Иногда региональные инициативы становятся законами. Например, краснодарские депутаты внесли в ГД предложение освободить ветеранов от платы за проезд по платным дорогам. Фонд «Сердце лидера» предложил освободить ветеранов от платы за услуги ЖКХ, а также списать им все имеющие долги за коммуналку. Такую инициативу фонд направил в Совет Федерации.

Две пенсии

Участники и инвалиды войны могут получать сразу две пенсии одновременно: страховую (обычную) и пенсию по инвалидности (по государственному пенсионному обеспечению). Средний размер двойной пенсии для участников войны и инвалидов в прошлом году составлял больше 34 тысяч рублей, сообщили в Пенсионном фонде.

По данным ПФ РФ, на начало года в РФ проживало около 68 тысяч участников боевых действий. Помимо них, к ветеранам приравнены граждане, не участвовавшие в боях, но внесшие свой вклад в разгром нацизма. Это работники тыла, журналисты, артисты, дети, оставшиеся инвалидами в результате боевых действий, жители Ленинграда, а теперь и жители осажденного Севастополя.

Сейчас в РФ проживает более миллиона граждан, попадающих под вышеупомянутые категории.

Федеральные выплаты

Ветераны и приравненные к ним граждане, помимо пенсии, получают дополнительные регулярные и разовые выплаты. Участники войны получают ежемесячно 4378 рублей, а инвалиды войны — 5838 рублей (с учетом стоимости набора соцуслуг).

Отдельные выплаты получают лица, удостоенные государственных наград. Сумма выплат зависит от типа награды.

Помимо этого, участники и инвалиды войны получают ежемесячную прибавку к пенсии в 1000 руб. Работники тыла, жители Ленинграда и Севастополя, а также узники концлагерей — прибавку в 500 руб. к основной пенсии ежемесячно, сообщает издание.

В итоге средний размер государственных выплат ветеранам войны, с учетом доплат, составил 43,5 тыс. руб., сообщила газета, ссылаясь на данные Минтруда. Эта сумма пятикратно превышает уровень прожиточного минимума в РФ.

Помимо этого, существуют единовременные выплаты в день победы. В этом году выплата составила 10 тыс. руб. Ее получили ветераны и приравненные к ним лица.

Такие выплаты могут быть увеличены по инициативе региональных властей. Например. ожидается, помощь от московских властей в этом году получат 83 228 человек.

Эксперты отмечают, что средняя пенсия ветеранов в России, с учетом разовых выплат, составляет около 60 тыс. руб.

Иные льготы

В числе других льгот — бесплатная медицинская помощь, оплата выписанных рецептов на лекарства, изготовление и установка протезов за счет бюджета (либо компенсация их стоимости, если сделано за свой счет).

Издание обращает внимание на санаторно-курортное лечение, гарантированное государством раз в год. Его можно взять деньгами.

Среди иных льгот — установка телефона без очереди, преимущество при вступлении в кооперативы и т.д.

Новые инициативы

Сейчас в России обсуждается принятие закона о детях войны. Обсуждают принятие закона о новой отдельной категории "малолетние узники концлагерей".

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