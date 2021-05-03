МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Сделать лекарства бесплатными для всех пенсионеров России предложил член Общественной палаты России, руководитель сети социальных аптек «Столички» Евгений Нифантьев, передает "Вечерняя Москва". В Совфеде рассказали, кто может получать две пенсии

По его словам, пенсионеры пока могут рассчитывать лишь на препараты за половину стоимости, и только в отдельных случаях. Для улучшения их положения Нифантьев предлагает государству взять на себя стопроцентную компенсацию из бюджета затрат пожилых людей на медикаменты.

Отмечается, что такая мера способна сократить расходы пенсионеров на четверть.