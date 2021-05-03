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В России предлагают новую льготу для пенсионеров
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Сделать лекарства бесплатными для всех пенсионеров России предложил член Общественной палаты России, руководитель сети социальных аптек «Столички» Евгений Нифантьев, передает... ПРАЙМ, 03.05.2021
лекарства, пенсионер, россия, новости, экономика, бизнес, фармацевтика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Сделать лекарства бесплатными для всех пенсионеров России предложил член Общественной палаты России, руководитель сети социальных аптек «Столички» Евгений Нифантьев, передает "Вечерняя Москва".
По его словам, пенсионеры пока могут рассчитывать лишь на препараты за половину стоимости, и только в отдельных случаях. Для улучшения их положения Нифантьев предлагает государству взять на себя стопроцентную компенсацию из бюджета затрат пожилых людей на медикаменты.
Отмечается, что такая мера способна сократить расходы пенсионеров на четверть.