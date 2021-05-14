МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Ввести в России пособие для пенсионеров для покупки средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) предложил депутат нижней палаты парламента Иван Сухарев.

Соответствующее письмо он направил на имя главы Министерства труда Антона Котякова.

В документе депутат Госдумы предлагает оказать финансовую поддержку пенсионерам для приобретения средств индивидуальной защиты, пишет RT.

В частности, парламентарий считает, что пожилые россияне находятся в уязвимом положении из-за пандемии коронавируса, так как тяжелее переносят это заболевание. При этом зачастую они не могут позволить себе купить защитные маски и перчатки.

Сухарев предложил ежегодно выдавать, например, именные сертификаты. Их будет возможно потратить только на заранее определенные цели.

"Прошу вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжелого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста", — отмечается в письме парламентария.

Напомним, что по данным на 14 мая в России коронавирусом заразились 4 922 901 человек. Выздоровели 4 537 634 человека.Умерли — 115 116 человек.