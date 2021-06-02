МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ.  Профессиональным писателям и композиторам не полагается пенсия. Связано это с тем, что данные профессии не внесены в реестр видов экономической деятельности. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на слова первого заместителя председателя комитета Госудумы по культуре Александра Шолохова.

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"Не только композиторы, но и писатели сегодня не имеют приписки. Нет таких специальностей. И они даже рабочую пенсию не могут получать. Максимум, на что они могут рассчитывать, — на социальную. Независимо от того, являются ли они известными, не известными, печатающимися, зарабатывающими", — отметил Шолохов.

Депутат Госдумы подчеркнул, что данный вопрос необходимо решить как можно скорее. "Мы неоднократно ставили вопрос по утрате этих специальностей в сфере культуры. Нужно внести эти специальности в реестр видов экономической деятельности. Это, как минимум, даст самые простые права людям, которые занимаются нужным и важным делом, но при этом, почему-то, оказались за бортом", — уверен Шолохов.