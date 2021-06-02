МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. Профессиональным писателям и композиторам не полагается пенсия. Связано это с тем, что данные профессии не внесены в реестр видов экономической деятельности. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на слова первого заместителя председателя комитета Госудумы по культуре Александра Шолохова. Адвокат рассказал, кто может получать две пенсии одновременно

"Не только композиторы, но и писатели сегодня не имеют приписки. Нет таких специальностей. И они даже рабочую пенсию не могут получать. Максимум, на что они могут рассчитывать, — на социальную. Независимо от того, являются ли они известными, не известными, печатающимися, зарабатывающими", — отметил Шолохов.

Депутат Госдумы подчеркнул, что данный вопрос необходимо решить как можно скорее. "Мы неоднократно ставили вопрос по утрате этих специальностей в сфере культуры. Нужно внести эти специальности в реестр видов экономической деятельности. Это, как минимум, даст самые простые права людям, которые занимаются нужным и важным делом, но при этом, почему-то, оказались за бортом", — уверен Шолохов.