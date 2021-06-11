2021-06-11T09:15:03+03:00
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2021
https://1prime.ru/pensions/20210611/833906388.html
Россияне забыли о причитающихся пенсионных накоплениях
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В прошлом "пандемийном" 2020 году в России количество обращений за выплатами пенсионных накоплений сократилось по сравнению с ожидаемым в два раза, пишет газета "Коммерсант"... ПРАЙМ, 11.06.2021
россия, пенсии, пенсии, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. В прошлом "пандемийном" 2020 году в России количество обращений за выплатами пенсионных накоплений сократилось по сравнению с ожидаемым в два раза, пишет газета "Коммерсант".
Причем "забывчивость" россиян прослеживалась и годом ранее — в 2019 году.
"Во многом такая тенденция обусловлена тем, что НПФ не информируют граждан о наступлении пенсионных оснований по накопительной части пенсии, относя эту функцию ПФР", — пишет газета и добавляет, что важность информирования возросла. Это связано с тем, что основания по страховой части пенсии наступают позднее оснований по накопительной части пенсии (за последней можно обратиться в 55 лет для женщин и 60 лет у мужчин).
Статистика Банка России по фондам говорит о том, что объем выплат накопительной пенсии (в том числе единовременных и правопреемникам) вырос незначительно:
- в 2020 году это 16,18 миллиарда рублей — всего на 1,8 миллиарда рублей выше, чем годом ранее.
- в 2019 году прирост составил более 2,9 миллиарда рублей.
- в первом квартале текущего 2021 года выплаты оказались даже ниже, чем в 2020 году: 3,58 миллиарда рублей против 4,4 миллиарда рублей за аналогичный период 2020-го.