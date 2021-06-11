МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. В прошлом "пандемийном" 2020 году в России количество обращений за выплатами пенсионных накоплений сократилось по сравнению с ожидаемым в два раза, пишет газета "Коммерсант". Криптовалютам приготовили новые препятствия

Причем "забывчивость" россиян прослеживалась и годом ранее — в 2019 году.

"Во многом такая тенденция обусловлена тем, что НПФ не информируют граждан о наступлении пенсионных оснований по накопительной части пенсии, относя эту функцию ПФР", — пишет газета и добавляет, что важность информирования возросла. Это связано с тем, что основания по страховой части пенсии наступают позднее оснований по накопительной части пенсии (за последней можно обратиться в 55 лет для женщин и 60 лет у мужчин).

Статистика Банка России по фондам говорит о том, что объем выплат накопительной пенсии (в том числе единовременных и правопреемникам) вырос незначительно: