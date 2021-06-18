МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов ответили на сообщения о возможном подъеме пенсионного возраста еще на пять лет, сообщила "Лента.Ru".

Председатель комитета Ярослав Нилов отметил, что ни понижение пенсионного возраста, ни повышение пока не планируется.

"Сейчас о повышении пенсионного возраста речи не идет. У нас еще не прошла в полной мере пенсионная реформа, которая в 2018 году была. Сейчас переходный период, и продлится он до 2025 года. Никаких разговоров на эту тему я не слышал", — заверил Нилов. Россияне занялись перекладыванием пенсионных накоплений

Как подчеркнул председатель, эксперты, высказываясь по подобным вопросам, должны помнить о социальной ответственности и реакции общества.

Сообщается, что депутаты отреагировали на высказывание демографа Владимира Тимакова, рассказавшего о риске повышения пенсионного возраста еще на пять лет из-за демографического кризиса. По словам эксперта, возраст могут поднять, если женщины не начнут рожать больше детей.

Тимаков отметил, что в России впервые в истории количество граждан, выходящих на пенсию, превышает число достигших возраста 18 лет.

"Если такие тенденции будут продолжаться, то в тридцатых годах придется еще лет на пять повышать пенсионный возраст", — сказал специалист.

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Тарасенко раскритиковал утверждение Тимакова.

"Если сейчас женщины начнут рожать, то через десять лет эти люди уже пойдут работать. Так, да, по его логике выходит? Получается, что желаемое выдается за действительное", — заявил Тарасенко, добавив, что проблемы с демографией действительно есть.

Комментируя возможность снижения пенсионного возраста, Тарасенко высказался однозначно: "уменьшать уже некуда".

"И так размер пенсии крутится вокруг прожиточного минимума, который на самом деле не является прожиточным минимумом в социальном аспекте, а является уровнем биологического выживания, поскольку обеспечивает только пропитание. Поэтому я не думаю, что этот путь по уменьшению пенсий нам предстоит", — заключил депутат Госдумы.

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