МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Россияне не смогут получать пенсии на карты Visa и MasterCard (Maestro), сообщила "Российская газета". Государственные выплаты на карты международных платежных систем прекращаются с первого июля. Для зачисления выплат необходима карта национальной платежной системы "Мир".

Помимо пенсий, банки с июля не смогут переводить ежемесячные выплаты и выплаты за материнского капитала на карты иностранных систем. Власти объявили о завершении поэтапного перевода бюджетных выплат на национальные карты, начатого в 2017 году. Работавшим пенсионерам объяснили, как меняются выплаты после увольнения

Процесс затянулся на год из-за ситуации с коронавирусом. ЦБ трижды разрешал банкам откладывать перевод социальных выплат на "Мир". Изначально планировалось завершение процесса перевода выплат на "Мир" до июля 2020 года.

Оформить карту "Мир" можно обратившись в банк, через который выплачивается пенсия. Затем сообщить реквизиты новой карты Пенсионному фонду через портал Госуслуг, либо через личный кабинет на сайте ПФР (подав заявление "О доставке пенсии" — ред.)

В ЦБ разъяснили, что если пенсионер, получающий пенсию на карту, не оформил карту "Мир", то банк, начиная с июля, будет зачислять деньги на счет, не привязанный к карте. Если такого счета не имеется, банк направляет получателю уведомление о необходимости явки в отделение банка в течение 10 рабочих дней с момента поступления выплаты для получения денег.

Для получения денег на счет, пенсионер может предоставить банку реквизиты счета с картой "Мир" или счета без использования карт. В таком случае выплата поступит туда.

Если в течение 10 дней получатель не выходит на связь, его выплата возвращается в Пенсионный фонд. Банк уведомляет об этом клиента.

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