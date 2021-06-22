СМИ назвали число россиян, оставшихся без накопительной пенсии
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Порядка 2,1 миллиона российских пенсионеров в прошлом 2020 году либо не воспользовались накопительной частью пенсии, либо им ее не назначили, пишет "Коммерсант".
Издание поясняет, что причиной этому послужило отсутствие системы информирования: такая информация содержится в отчетности негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
"Почти 2,1 млн лиц пенсионного возраста в прошлом году не обратились за выплатой накопительной пенсии, или она им не была назначена. Годом ранее таких граждан было около 1,6 млн", — говорится в статье газеты.
Больше всего таких россиян было в НПФ "Открытие" — 605 тысяч человек. На втором месте НПФ "Будущее" — почти 419 тысяч россиян. На третьем и четвертом — НПФ "Газфонд Пенсионные накопления" и НПФ Сбербанка: 319 тысяч и 157,2 тысячи человек соответственно.
Как рассказали изданию опрошенные эксперты, за прошлый год в число тех, кто не обращался за накопительной частью пенсии, также вошли граждане, кто получил единовременную выплату. Но эти выплаты начислили только 200-400 тысячам пенсионеров.
Число россиян, кто не получил накопительную часть пенсии вовсе, оценивается в 1,7-1,9 миллиона человек.
Издание также прогнозирует, что, несмотря на введение с 2022 года обязательного информирования со стороны ПФР о наступлении пенсионных оснований по накопительной пенсии, в ближайшее время ситуация кардинально не изменится.
https://1prime.ru/pensions/20210622/833996511.html