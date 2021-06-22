МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Порядка 2,1 миллиона российских пенсионеров в прошлом 2020 году либо не воспользовались накопительной частью пенсии, либо им ее не назначили, пишет "Коммерсант". Эксперт рассказал, чего ждать от рубля до конца июня

Издание поясняет, что причиной этому послужило отсутствие системы информирования: такая информация содержится в отчетности негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

"Почти 2,1 млн лиц пенсионного возраста в прошлом году не обратились за выплатой накопительной пенсии, или она им не была назначена. Годом ранее таких граждан было около 1,6 млн", — говорится в статье газеты.

Больше всего таких россиян было в НПФ "Открытие" — 605 тысяч человек. На втором месте НПФ "Будущее" — почти 419 тысяч россиян. На третьем и четвертом — НПФ "Газфонд Пенсионные накопления" и НПФ Сбербанка: 319 тысяч и 157,2 тысячи человек соответственно. Депутаты оценили риски нового повышения пенсионного возраста

Как рассказали изданию опрошенные эксперты, за прошлый год в число тех, кто не обращался за накопительной частью пенсии, также вошли граждане, кто получил единовременную выплату. Но эти выплаты начислили только 200-400 тысячам пенсионеров.

Число россиян, кто не получил накопительную часть пенсии вовсе, оценивается в 1,7-1,9 миллиона человек.

Издание также прогнозирует, что, несмотря на введение с 2022 года обязательного информирования со стороны ПФР о наступлении пенсионных оснований по накопительной пенсии, в ближайшее время ситуация кардинально не изменится.