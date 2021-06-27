МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. С 2028 года граждане Украины должны будут иметь не меньше 35 лет трудового стажа для выхода на пенсию в 60 лет, сообщило издание "Украина.ру". О новом порядке получения пенсий рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

“Зная, что такое солидарная система, когда у тебя будет возраст 60 лет, у тебя должен быть стаж 35 лет. В 2028 году это будет такая норма — 35 лет стажа, если ты хочешь пойти в 60“, — сказала министр.

Лазебная уточнила, что при накопительной системе гражданин может уйти на пенсию в 60 лет, рассчитывая на собственный накопительный счет. Деньги с накопительного счета можно даже передать по наследству, подчеркнула министр.

В настоящее время на Украине существует только солидарная пенсионная система, согласно которой для того, чтобы выйти на пенсию в 60, нужно официально отработать 28 лет.

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