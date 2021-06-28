МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Кабмин утвердил правила выплаты надбавки к пенсии для граждан, не менее 30 лет проработавших в сельском хозяйстве, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"По поручению президента правительство утвердило правила выплаты надбавки к пенсии для граждан, которые не менее 30 лет проработали в сельском хозяйстве. Ее размер составляет 25 процентов", — сказал он на совещании с вице-премьерами. Российским пенсионерам предложили новый способ заработка

Получать такую надбавку могут агрономы, ветеринарные врачи, технологи, инженеры — представители всего более 500 профессий, добавил премьер.

"Главное, чтобы местом их работы было сельскохозяйственное предприятие", — пояснил он.

Мишустин отметил, что люди становятся городскими жителями по разным причинам, в том числе и из-за изменения административных границ населенных пунктов, и это не должно сказываться на положенных им выплатах.

"По новым правилам получать надбавку такие пенсионеры с 30-летним стажем будут уже с начала следующего года", — сказал премьер.

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