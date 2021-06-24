МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Согласно требованиям Федерального закона "О национальной платежной системе", с 1 июля все социальные выплаты и пенсии должны будут перечисляться только на карты национальной платежной системы "Мир" и, если ее нет, на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия. Об этом рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

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— пенсионер получал ранее пенсию на карты других платежных систем, например, Visa или Mastercard, но при этом у него уже имелась карта "Мир", а также счёт или вклад с возможностью пополнения и снятия;

— пенсионер получал ранее пенсию на карты других платежных систем, например Visa или Mastercard, есть счёт или вклад с возможностью пополнения и снятия, но карты "Мир" не имелось;

— у пенсионера отсутствует карта "Мир", а также нет счёта или вклада с возможностью пополнения и снятия.

В первом случае вопрос решается легче всего: нужно сообщить реквизиты карты "Мир", счёта или вклада в отделение ПФР до 1 июля.

"Чтобы пенсия перечислялась на новую карту, необходимо подать заявление, в котором указывается 20-значный номер счета карты "Мир". Это можно сделать через личный кабинет банка, портал Госуслуг, через отделение ПФР или также через МФЦ. Узнать же этот 20-значный номер счета карты можно либо в офисе банка, через устройство самообслуживания (банкомат, терминал), либо в личном кабинете на сайте банка", — объясняет Финогенова.

Работавшим пенсионерам объяснили, как меняются выплаты после увольнения необходимо написать заявление в банк и завести именную карту "Мир". Этот процесс занимает как минимум семь дней, поэтому лучше начать процесс оформления заранее. "Обслуживание банковской карты, на которую будут перечисляться пенсии и социальные выплаты – бесплатно, а на остаток, в Сбербанке, например, начисляются проценты", — говорит специалист.

В третьем случае необходимо завести карту "Мир", открыть счет или вклад с возможностью пополнения и снятия в офисах Сбербанка или через его онлайн сервис. После чего реквизиты карты "Мир", счёта или вклада нужно будет сообщить в отделение ПФР до 1 июля.

Если пенсионер по каким-то причинам не хочет пользоваться услугами банка, то он может получать пенсию через "Почту России", а доставлять пенсию на дом будет почтальон.

По словам Финогеновой, если до 1 июля пенсионер не успеет оформить карту "Мир", то его деньги не пропадут. Сбербанк, например, откроет текущий счет, с которого можно будет снять деньги, лично явившись в офис. Можно также будет впоследствии перевести деньги с текущего счета на счет новой карты "Мир" онлайн, через личный кабинет Сбербанка.

"Что касается других банков, где у пенсионера был ранее открыт счет для перечисления пенсий, то их сотрудники после получения средств из ПФР обязаны в 10-дневный срок связаться с получателем денег и сообщить ему о необходимости оформления карты "Мир"", — заключила эксперт.