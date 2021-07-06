МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. В 2024 году в России среднегодовая страховая пенсия по старости может достигнуть размера 20 338 рублей. Об этом говорится в основных характеристиках бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Почему рубль дешевеет при дорожающей нефти

Итак, в России ежегодная индексация пенсий проводится с 1 января.

Планируется, что в 2022 году размер индексации составит 5,9%, в 2023 году — 5,6%, в 2024 году — 5,5%.

В результате этой индексации среднегодовой размер страховой пенсии по старости у неработающих российских пенсионеров составит:

в 2022 году — 18 447 рублей,



в 2023 году — 19 399 рублей,



а в 2024 году — 20 388 рублей.

Также ожидается, что в следующем году страховые пенсии в России начислят 39,57 миллиона граждан. В 2023 году — 38,93 миллиона человек. В 2024 году — 38,86 миллиона пенсионеров.

Корректировка размера накопительной части пенсии и срочной пенсионной выплаты на следующий 2022 год на плановый период 2023-2024 годов не планируется.