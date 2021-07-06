2021-07-06T07:45:00+03:00
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В ПФР назвали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей
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В 2024 году в России среднегодовая страховая пенсия по старости может достигнуть размера 20 338 рублей. Об этом говорится в основных характеристиках бюджета Пенсионного фонда... ПРАЙМ, 06.07.2021
пфр, россия, пенсии, пенсии, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. В 2024 году в России среднегодовая страховая пенсия по старости может достигнуть размера 20 338 рублей. Об этом говорится в основных характеристиках бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Итак, в России ежегодная индексация пенсий проводится с 1 января.
Планируется, что в 2022 году размер индексации составит 5,9%, в 2023 году — 5,6%, в 2024 году — 5,5%.
В результате этой индексации среднегодовой размер страховой пенсии по старости у неработающих российских пенсионеров составит:
- в 2022 году — 18 447 рублей,
- в 2023 году — 19 399 рублей,
- а в 2024 году — 20 388 рублей.
Также ожидается, что в следующем году страховые пенсии в России начислят 39,57 миллиона граждан. В 2023 году — 38,93 миллиона человек. В 2024 году — 38,86 миллиона пенсионеров.
Корректировка размера накопительной части пенсии и срочной пенсионной выплаты на следующий 2022 год на плановый период 2023-2024 годов не планируется.