МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направило на рассмотрение подготовленный проект федерального закона "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год", пишет "Российская газета". Эксперт рассказал, как можно решить проблему подорожания соли в России

Данный проект был разработан в согласовании с Министерством финансов, Министерством экономического развития, Федеральной службой государственной статистики и Пенсионным фондом, отметило издание.

"Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2022 год устанавливается продолжительностью 264 месяца", — гласит первая статья проекта.

"Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистических данных о количестве и продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет", — сказано в документе. В 2021 году период выплаты накопительной пенсии тоже составил 264 месяца.

Граждане могут получить пенсионные накопления в виде срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, или в виде накопительной пенсии, рассказали изданию в Пенсионном фонде России.