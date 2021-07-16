2021-07-16T06:38:18+03:00
2021-07-16T06:38:18+03:00
2021-07-16T06:38:18+03:00
2021
https://1prime.ru/pensions/20210716/834214561.html
Рассчитан период выплаты накопительной пенсии на 2022 год
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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направило на рассмотрение подготовленный проект федерального закона "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии... ПРАЙМ, 16.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направило на рассмотрение подготовленный проект федерального закона "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год", пишет "Российская газета".
Данный проект был разработан в согласовании с Министерством финансов, Министерством экономического развития, Федеральной службой государственной статистики и Пенсионным фондом, отметило издание.
"Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2022 год устанавливается продолжительностью 264 месяца", — гласит первая статья проекта.
"Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистических данных о количестве и продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет", — сказано в документе. В 2021 году период выплаты накопительной пенсии тоже составил 264 месяца.
Граждане могут получить пенсионные накопления в виде срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, или в виде накопительной пенсии, рассказали изданию в Пенсионном фонде России.