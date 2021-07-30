МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Досрочно выйти на пенсию в России могут многодетные мамы, у которых пять и более детей, а также родители детей-инвалидов, пишет "Российская газета" в пятницу. В России за долги по налогам начнут арестовывать недвижимость и авто

Эти категории могут выйти на пенсию при достижении 50-ти лет.

Как напоминают специалисты Пенсионного фонда России по Липецкой области, также женщины, родившие четверых детей, могут выйти на пенсию по достижении 56 лет.

Россиянки, родившие троих детей — по достижении 57 лет.

В ведомстве советуют заранее обращаться в территориальные подразделения ПФР, чтобы провести предварительную оценку пенсионных прав. "Там объяснят, какие документы требуются для назначения досрочной пенсии", — пишет газета.

Если информация о периодах работы, учебы, зарплате и прочее у заявителя отсутствует, то специалисты самостоятельно сделают запросы в архивы либо в организации, в которых трудился человек.

"Сегодня особое внимание уделяется заблаговременной работе с такой категорией граждан, как многодетные мамы и родители инвалидов с детства (даже если у ребенка инвалидность сняли много лет назад, мама все равно имеет право на досрочную пенсию)", — отметили эксперты ПФР.

Они добавляют, что когда все документы собраны и право на досрочное назначение пенсии подтверждено, то страховая пенсия по старости будет назначена в 10-дневный срок со дня обращения.

Ранее издание сообщало о том, что досрочно выйти на пенсию могут граждане, имеющие большой трудовой стаж: 42 года и 37 лет для мужчин и женщин соответственно.