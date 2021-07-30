МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Средние размеры пенсий и прожиточного минимума пенсионеров в России, к сожалению, различаются лишь на несколько тысяч рублей. Однако, чтобы хоть немного улучшить материальное положение жителей старших возрастов, государство предусмотрело ряд налоговых льгот. Так, пенсионеры освобождены от уплаты некоторых налогов, связанных с доходом и имуществом, рассказывает агентству "Прайм" эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис.

Многим пенсионерам, чтобы сохранить свой прежний уровень жизни приходится продолжать трудовую деятельность. Пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты обычно налогом не облагаются. Но из других официальных поступлений удерживается налог на доходы физических лиц.

"Правда, часть из них можно вернуть посредством налоговых вычетов, согласно статьям 218-221 второй части Налогового кодекса. Такой своеобразный налоговый кешбэк доступен, если работающий пенсионер оплатил медицинские расходы, траты на обучение, повышение квалификации, приобретение недвижимости и при осуществлении инвестиций (иногда и в пользу своих близких)», — отмечает эксперт.

Пенсионерам объяснили, как получить социальную доплату к маленькой пенсии

"В последнем случае будет уменьшен удерживаемый работодателем налог, и ждать рассмотрения декларации не потребуется", — подчеркивает специалист.

С достижением пенсионного возраста часто теряется и мобильность человека по здоровью либо вследствие снижения социальной активности. Чтобы хоть как-то помочь пенсионерам, некоторые субъекты федерации предусмотрели льготы по транспортному налогу.

В разных регионах основания для снижения платежа отличаются. В некоторых достаточно статуса пенсионера, а в других право на льготу имеют лишь особые социальные группы: жители с выдающимися достижениями (к примеру, Герои Советского Союза или Российской Федерации), ветераны, инвалиды, чернобыльцы. Размер льготы по этому налогу, по словам Биезбардиса, также неодинаков и может зависеть от мощности транспортного средства и места его производства.

Другой налог, по которому с 2017 года предусмотрено освобождение для пенсионеров – это земельный. Во всех регионах налог не взимается с участка площадью до 6 соток. Но некоторые муниципалитеты могут улучшать эту льготу, распространяя на участки большей площади или даже на все участки. Кстати, льготу по этому налогу имеют и предпенсионеры – лица, которым осталось меньше 5 лет до достижения пенсионного возраста.

В России зафиксировано снижение пенсии в реальном выражении могут сэкономить на налоге на имущество физических лиц. Не нужно его платить с любого одного объекта недвижимости каждого из следующих видов: квартира (ее часть, комната), жилой дом (его часть); помещение/сооружение (используемые в профессиональных творческих целях); гараж (машиноместо); хозяйственное строение/сооружение.

"Обычно о налоговых льготах вспоминают при достижении пенсионного или предпенсионного возраста. Но в них стоит разобраться заранее при планировании своего пенсионного будущего. Это может оказаться весьма выгодно, если грамотно распределять собственность среди членов одного домохозяйства, а также при осуществлении сбережений. Добровольная пенсия также не облагается налогом, если сформирована за счет работника и его работодателя", — заключил эксперт.