МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Первый заместитель председателя комитета верхней палаты парламента России по вопросам социальной политики Валерий Рязанский в беседе с телеканалом RT прокомментировал предложение президента страны Владимира Путина о том, чтобы в текущем 2021 году единоразово выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей. Укладка труб "Северного потока - 2" в водах Дании завершена

"Где-то порядка 40 миллионов пенсионеров, получающих страховую пенсию, — это получается 400 миллиардов рублей. Плюс те, кто получает социальные пенсии, — у нас порядка 3,5 миллиона человек, — это порядка 35 миллиардов рублей", — отметил парламентарий.

"Плюс военные пенсионеры, которым президент распорядился выделить по 15 тысяч рублей. Военных пенсионеров у нас где-то миллиона полтора-два. Где-то до 500 миллиардов потребуется на выплаты», — подсчитал Рязанский.

Член Совета Федерации добавил, что "если есть образовавшаяся экономия в пенсионной системе, её используют".

"Плюс передача из федерального бюджета средств на прямые выплаты в соответствии с требованиями, либо это будет указ президента, либо это будет закон, в соответствии с которым будут выплачены эти суммы", — подытожил собеседник телеканала.

Напомним, что ранее 22 августа президент России Владимир Путин предложил в текущем году единоразово выплатить всем пенсионерам России по 10 тысяч рублей.

Путин отметил, что власти исходили из того, что повышение пенсий на тысячу рублей ежегодно будет превышать инфляцию, но сейчас уровень инфляции выше, чем прогнозировался. Тысяча рублей для пенсионеров подъедается инфляцией, её недостаточно, подчеркнул президент РФ на встрече с представителями партии "Единая Россия".