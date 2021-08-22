МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Банк России и правительство предпринимают адекватные усилия по борьбе с инфляцией, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Правительство и Центральный Банк предпринимают необходимые действия для того, чтобы снизить эти параметры инфляции, и перед ними стоит и поставлена задача вернуть инфляционные процессы в те рамки, которые соответствовали бы уровню и планам развития нашей экономики, социальной сферы. Мне кажется, что действия, предпринимаемые сейчас и правительством, и Центральным Банком, абсолютно адекватны складывающейся обстановке", — сказал Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия".