МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Доведение информации о размере будущей пенсии до граждан в интересах россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле исключили планы по новым выплатам для россиян

Глава Минтруда РФ Антон Котяков подписал приказ о порядке информирования россиян о размере будущей пенсии, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Отмечается, что сведения о предполагаемом размере страховой пенсии по старости будет предоставляться мужчинам от 45 и женщинам от 40 лет, которые еще не получают пенсию по старости досрочно или по инвалидности. Информация будет предоставляться раз в три года.

"Граждане должны видеть размер своей пенсии. Доведение информации до граждан – это в интересах граждан. Потому что неоднократно звучали нарекания о достаточно сложной системе, граждане не понимали истинного размера пенсии, они искали в разных источниках. А тут будет доводиться, что называется, из первых рук, это, наоборот, позитивное явление", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, на какой эффект от такого информирования рассчитывают в Кремле, не опасаются ли негатива, когда граждане увидят размер своей пенсии.