МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Выплату в 10 тысяч рублей получат все пенсионеры — и работающие, и нет, заявил президент РФ Владимир Путин на втором этапе съезда "Единой России". Новую выплату пенсионеров защитили от взысканий

"Подчеркну, выплата в размере 10 тысяч будет проведена именно всем пенсионерам — и работающим, и неработающим, и военным пенсионерам, получающим пенсии по линии Минобороны, МВД и по линии других ведомств. Нужно организовать такую выплату максимально оперативно, главное, чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок", — сказал он.

По словам президента, один из главных приоритетов государственной политики — люди пожилого возраста, нужно решить целый комплекс проблем, в том числе обеспечить единовременную выплату.

"Программа "Единой России" построена, и я это вижу, вокруг человека, обеспечения его благополучия, повышение качества жизни. И одна из приоритетных задач — это забота о людях старшего поколения, пенсионеров. Здесь нужно решить целый комплекс проблем, в том числе в здравоохранении, в развитии системы помощи на дому. "Единая Россия" на местах, в регионах должна действовать по этим направлениям буквально в ежедневном режиме", — уточнил он. Путин призвал запустить новую программу переселения из аварийного жилья

Глава государства поручил кабмину РФ и Госдуме принять все необходимые решения, чтобы пенсионеры были избавлены от сбора справок для получения разовой выплаты.

"Нужно организовать такую выплату максимально оперативно, главное, чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок. Прошу правительство и депутатов от "Единой России" принять все необходимые технические и нормативные решения", — сказал Путин.