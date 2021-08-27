МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Отдельные категории граждан России имеют право на ежемесячную выплату, сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Челябинской области.

В большинстве случаев для оформления такой выплаты гражданин должен подать заявление, отметила в отделении ПФР.

На такие социальные выплаты могут рассчитывать, в частности, ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и т.д.; инвалиды, включая детей-инвалидов; бывшие несовершеннолетние узники фашизма; лица, пострадавшие в результате воздействия радиации.

С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда.

"Назначение ежемесячной денежной выплаты носит заявительный характер. Подать заявление можно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг, а также в любом территориальном органе ПФР или МФЦ", — отметили в ПФР.

Исключение составляют граждане с инвалидностью, предупредили в Фонде.

С 28 июля 2020 года выплата для устанавливается в беззаявительном порядке на основании выписки из акта освидетельствования, поступившей из Федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов".

Если россиянин имеет право на получение ежемесячной денежной выплаты в рамках одного закона по нескольким основаниям, то выплата устанавливается по одному основанию, которое предусматривает более высокий размер выплаты, подытожили в ПФР.