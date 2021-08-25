МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Для получения единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей пенсионерам не нужно куда-либо дополнительно обращаться, поскольку выплата производится в беззаявительном порядке на основании имеющихся у Пенсионного фонда данных, уточняет ПФР. В ПФР напомнили, кому придется самостоятельно копить на пенсию

В фонде также подчеркивают, что из выплаты не могут быть произведены взыскания по различным штрафам или кредитам, а доставка единовременной выплаты будет осуществляться в том же порядке, в котором производится доставка соответствующих видов пенсий.

Ранее во вторник Президент РФ Владимир Путин подписал Указ "О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию", в котором отмечается, что выплата является мерой социальной поддержки и предназначена для граждан, которые: постоянно проживают на территории Российской Федерации; по состоянию на 31 августа 2021 года являются получателями пенсий, выплата которых производится Пенсионным фондом. Выплату получат все пенсионеры — как неработающие, так и работающие. Выплаты должны быть произведены в сентябре.

Ранее Счетная палата опубликовала аналитическую записку, согласно которой число пенсионеров в России на 1 апреля текущего года составило 42,6 миллиона человек, в том числе 8,6 миллиона работающих пенсионеров.