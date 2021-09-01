МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести пособие для овдовевших пенсионеров в размере 50% от пенсии умершего супруга. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Минтруда Антона Котякова.

В своём обращении законодатель отметил, что на одинокого пенсионера, который утратил супруга-пенсионера, накладывается не только тяжёлая психологическая нагрузка, но и все бытовые проблемы — при ощутимом снижении финансовых возможностей. Пенсионерам назвали выгодный способ вложения выплаты в 10 тысяч рублей

"В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть возможность введения для одиноких пенсионеров, потерявших супруга-пенсионера, дополнительного ежемесячного пособия в размере 50% от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемого в течение трёх лет", — говорится в тексте обращения.

По мнению законодателя, введение предложенных мер могло бы стать значительной мерой поддержки данной категории пенсионеров и помогло бы им адаптироваться к новым условиям жизни. Он также отметил, что в соответствии с законодательством овдовевший пенсионер сегодня вправе перейти на пенсию умершего супруга.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев специально для RT дал оценку этому предложению. Он назвал его "проникнутым гуманизмом".

"Вдвоём они могли прожить на две пенсии — это всегда легче, чем одному человеку с одним источником дохода… Вполне понятно стремление депутата как-то облегчить жизнь своих избирателей", — отметил экономист.

Беляев подчеркнул, что главный вопрос заключается в том, где взять ресурсы на подобные цели. "Если Министерство финансов и наши пенсионные органы социального обеспечения и пенсионные фонды напрягутся и пойдут навстречу, найдут резервы и возможность, то это можно только приветствовать", — пояснил он. Россиянам рассказали, как получить 100 тысяч рублей с 1 сентября

Помимо этого, Беляев предложил задуматься и об одиноких пенсионерах, у которых нет семьи.

"Как быть с одинокими пенсионерами, которые просто одиноки на данный момент? Вот где ещё возникает вопрос, кроме ресурсного обеспечения, ещё и чисто методологический. Те, кто жили когда-то вдвоём, потом один из них потерял своего спутника жизни и получает право на пособие, а если он сразу одинокий? Это вопрос", — сказал экономист.