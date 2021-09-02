МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Российские пенсионеры, которым зачисляют пенсию на карту, получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей в четверг, 2 сентября. Путин поприветствовал участников и гостей ВЭФ-2021

Такое заявление ранее сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Голикова отметила, что на карту выплату получат 30,7 миллиона пенсионеров, еще 12,7 миллиона пенсионеров, которые получают пенсии на дому, через "Почту России" или других доставщиков, получат выплату одновременно с пенсией.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в размере 10 тысяч рублей пенсионерам, выплаты должны быть произведены в сентябре.

Выступая на съезде партии "Единая Россия", глава государства подчеркнул, что выплату должны получить все пенсионеры, работающие и нет. Необходимость соответствующей выплаты он обосновал инфляцией.