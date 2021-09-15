МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Большинство российских пенсионеров собираются направить полученную в сентябре от государства соцвыплату на первоочерёдные нужды и отложенные покупки. Каждый пятый положит деньги на сберегательный счет. Об этом стало известно по результатам исследования финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россиян предупредили о мошеннических ссылках на портале "Госуслуг"

Напомним, что по инициативе президента России Владимира Путина в сентябре все российские пенсионеры получат единовременную госвыплату в размере 10 тысяч рублей. По данным Минтруда, в начале сентябре уже более 30 миллионов российских пенсионеров получили выплату.

"Порядка 20% россиян старше 60 лет положат деньги на сберегательный счет или отложат на будущие необходимые нужды. Стоит отметить, что более возрастная категория в силу опыта имеет выработанную привычку делать накопления и иметь накопления. Около 25% потратят деньги на первоочерёдные нужды — лекарства, продукты", — сообщили эксперты.

Еще 15% пенсионеров потратят деньги на покупки, которые собирались сделать, но откладывали по причине экономии — это бытовая техника, мебель, телевизоры, сотовые телефоны. Чуть более 12% опрошенных сообщили, что направят полученные средства на помощь детям и внукам или купят им подарки.

Каждый десятый пенсионер собирается потратить выплату на ремонт, причём из них более 70% ответили, что направят их на работы на дачных участках. Около 8% респондентов потратят деньги на здоровье, а еще по 5% хотят направить их на досуг или погашение кредитных обязательств, которые имеют перед банками и микрофинансовыми организациями. Оставшиеся 5% затруднились ответить на вопрос и пока не приняли решение, куда потратят полученные средства.

Компания проводила исследование в сентябре по репрезентативной выборке среди 800 россиян старше 60 лет из 35 регионов.