МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. В случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на нее вместо своей. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

Представители ведомства пояснили, что перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет право овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста или признан инвалидом, однако такой переход выгоден далеко не всегда и не всем.

"Фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены)", — отметили в ПФР.

Помимо этого, граждан предупредили об отсутствии специальных доплат при переходе на пенсию мужа или жены, например, за северный или сельский стаж.

"Также не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста", — уточнили в ведомстве.

В ПФР добавили, что для установления пенсии по случаю потери кормильца необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти супруга или утрата источника средств к существованию, а работающие овдовевшие пенсионеры будут лишены такой возможности.

При этом гражданин может в любое время вернуться на пенсию по старости — для этого потребуется подать соответствующее заявление.