МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Начиная с 2022 года "сельская" надбавка к пенсии будет доступна гражданам даже после переезда в город. Об этом написала "Парламентская газета" со ссылкой на слова заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой. Она напомнила, что с 1 января ее также будут начислять гражданам, которые ее ранее утратили из-за перемещения в более крупный населенный пункт. Мишустин подписал постановление о досрочной пенсии для ряда работников

Бибикова рассказала, что дополнительные 25% от фиксированной выплаты положены неработающим пенсионерам, тем, которые 30 и более лет трудились в сельхозпроизводстве и проживают в сельской местности.

На сегодняшний день право на эту надбавку имеют право только те россияне, которые постоянно проживают в селе, отметила сенатор.

Сенатор также уточнила, что надбавка к фиксированной части пенсии положена и россиянам, длительное время проработавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.