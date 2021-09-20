МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Пенсионеры все чаще становятся жертвами мошенников в силу своей доверчивости. "Российская газета" описала самые распространенные схемы мошенников, обманывающих пожилых людей. Российским металлургам могут повысить сразу два налога вместо одного

Как сообщили изданию специалисты отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, всего таких схем четыре.

Первая схема — специалист на дом.

Мошенники представляются сотрудниками Пенсионного фонда и приходят к пенсионерам домой. "Иногда это делается целенаправленно — с целью выяснить, где проживают одинокие пожилые люди", — отметили в фонде.

Такие лжесотрудники предлагают пенсионерам прибавки к пенсии, перерасчет, "выгодные условия" получения пенсии и так далее. Для перевода якобы положенных россиянам выплат необходимы данные банковской карты. Именно их мошенники стараются вытянуть во время разговоров с пожилыми гражданами.

Нередко используются специальные психологические приемы: мошенники заявляют, что пенсионерам полагается крупная сумма в связи с приближающимся юбилеем либо в качестве доплаты. Но прежде чем эти деньги получить, нужно перевести определенный процент от этих денег, так называемый налог на доход.

В связи с этим отделение Пенсионного фонда напоминает, что работа с населением ведется исключительно в клиентской службе лично, в письменной форме, с помощью извещений, уведомлений и других документов либо посредством портала госуслуг и сайта ПФР.

Любые запросы от имени ПФР направляются гражданам по почте или приходят в личный кабинет на официальном сайте ПФР.

"Сотрудники ПФР не ходят по домам и не спрашивают данные банковских карт или любые другие личные данные. Поэтому ни в коем случае нельзя оставлять личные данные случайным лицам, которые звонят в квартиру и предлагают сомнительные услуги", — напоминает издание.

Вторая схема — юридическая консультация. В сети немалое количество "неофициальных сайтов Пенсионного фонда России", где транслируются недостоверные данные о пенсионных и социальных выплатах и оказываются сомнительные услуги.

Как правило, таки сайты плохо структурированы, на нем размещено много рекламы. "На помощь" посетителю такого сайта всегда приходит онлайн-чат с "пенсионным юристом", который предлагает разобраться со всеми вопросами. Переписка при этом длится недолго, человеку почти сразу предлагается оставить контактный телефон. "Если пенсионер оставляет номер, то на него звонят с предложением обратиться в "правовой центр поддержки", где человеку обещают помочь с оформлением причитающихся выплат. Такая помощь стоит недешево, но об этом потенциальная жертва "пенсионных юристов" узнает, когда уже перечисляет мошенникам деньги", — отмечает издание.

В ПФР напоминают: все услуги Пенсионного фонда предоставляются бесплатно. Для подачи любого заявления не требуется помощь посредников.

Третья схема — электронные письма. Злоумышленники присылают гражданам на электронную почту сомнительные письма, где от имени Пенсионного фонда предлагается перейти на сайт, на котором якобы можно получить причитающиеся компенсационные выплаты при переходе на сайт-подделку.

Такие данные являются фейком. ПФР не имеет к таким сайтам никакого отношения.

Еще один способ обмануть пенсионера — под видом продажи лекарственных средств. Мошенники обещают пожилым несуществующие компенсации за медикаменты и навязывают покупку дорогих препаратов, представляясь сотрудниками ПФР.

Сотрудники Пенсионного фонда никогда не предлагают людям посторонние услуги, в том числе по продаже лекарств, подчеркивают в отделении ПФР.