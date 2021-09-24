МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров будет увеличен и составит в 2022 году 18 521 рубль, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Голикова рассказала, когда пенсионеры получат единовременную выплату

"Проектом бюджета Пенсионного фонда среднегодовой размер пенсии по старости неработающих пенсионеров предусмотрен в 2022 году в 18 521 рубль и с ростом в рамках тех параметров, которые предусмотрены бюджетом", — сказала вице-премьер РФ в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков ранее сообщил, что социальные пенсии проиндексируют в 2022 году на 7,7%. Индексация индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9%.

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающего пенсионера в РФ составит в 2022 году 18 521 рубль.

В 2023-м году – 19 477, а в 2024-м – 20 469 рублей.

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