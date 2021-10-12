МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. В 2022 году будут проиндексированы социальные выплаты. Вырастут и пенсии. Насколько они увеличатся в 2022 году, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры и цен РЭУ им Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

С 1 января 2022 года будут проиндексированы страховые пенсии на 5,9%, а с 1 апреля 2022 года — в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера — социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению на 7,7%.

Напомним: прожиточный минимум пенсионера в среднем по стране в 2022 году увеличится до 10 277 рублей, вместо 10 022 рублей в 2021 году.

"По последним данным с учетом повышения среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной — 10 307 рублей. С 1 февраля 2022 года будут также проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 5,8%. Размер индексации будет выше предполагаемой годом ранее индексации в 4,3%, на фоне более высоких фактических показателей прожиточного минимума пенсионера," – говорит Юлия Финогенова.

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) получают федеральные льготники: ветераны ВОВ; граждане, пострадавшие от радиации; инвалиды с детства; граждане, награжденные различными орденами (Герои России и СССР, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы и т.д.); бывшие несовершеннолетние узники фашизма и еще ряд категорий.

Деньги пенсионеров уходят на рынок акций

В ежемесячную денежную выплату также входит набор социальных услуг в размере 1 211,7 рубля в месяц (по состоянию на 2021 год) – это, в основном, оплата лекарств по рецепту врача, оплата путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям, проезд на ж/д транспорте к месту лечения и обратно. Важная деталь – социальные услуги можно монетизировать, то есть если человек не хочет ими пользоваться, он может получить их денежный эквивалент, о чем необходимо проинформировать ПФ РФ, подав заявление лично через территориальное отделение либо через портал Госуслуг или МФЦ.

С 2022 года также начнутся выплаты накопительных пенсий женщинам 1967 года рождения. Размер выплат будет зависеть от размера взносов, направленных на финансирование накопительной пенсии, а также от полученного инвестиционного дохода. Средний размер накопительных пенсий составит 2 613 рублей.

Размер накопительной пенсии, которая положена пенсионеру, можно узнать через сайт Госуслуги. На сервисе нужно заказать выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного, если накопительная пенсия формировалась в ПФР. Либо информацию можно получить через личный кабинет НПФ, если пенсионные накопления были переведены из ПФР в негосударственный пенсионный фонд. Помимо этого, можно воспользоваться услугами МФЦ.