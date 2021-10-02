МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Руководство ЦБ РФ в очередной раз обнадежило россиян заявлением о том, что пенсионерам не надо надеяться на государство, потому что в условиях капитализма оно им помогать не должно. По мнению руководства главного банка, вместо того, чтобы рассчитывать на помощь властей, гражданам следует самим позаботиться о себе. А для этого надо выходить на пенсию "с хорошим пенсионным проектом". Банкиры уверены в том, что у наших людей есть все условия, чтобы встретить счастливую старость. Сколько нужно вкладывать в будущую пенсию рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. Стало известно, кому еще полагается повышенная пенсия

В России в настоящее время сформировалась многоуровневая пенсионная система – это обязательное пенсионное страхование, которое формируется за счет уплачиваемых работодателем взносов работников, и это негосударственное пенсионное обеспечение, куда входит обеспечение за счет работодателя корпоративной пенсией, и добровольные пенсионные сбережения через накопительные страховые программы, систему НПФ и т.д.

Таким образом, пенсия состоит из двух частей. Из государственной, которая выплачивается ПФР в рамках обязательного пенсионного страхования, и из негосударственной, финансируемой либо самим гражданином, за счет его собственных сбережений, либо за счет взносов гражданина и его работодателя.

Ответ на вопрос о том, сколько денег нужно сберегать, чтобы при выходе на пенсию её размер составлял не менее хотя бы 60-70% от получаемого до выхода на пенсию дохода, зависит от целого ряда индивидуальных параметров. Первый – размер официальной зарплаты и стажа работы. Эксперт прокомментировал предложение индексировать пенсии выше инфляции

Второй — наличие или отсутствие у работодателя корпоративных пенсионных программ, в которых можно принять участие. Третий – степень финансовой грамотности, позволяющей осуществлять долгосрочное финансовое планирование и выбор инвестиционных инструментов.

Если речь идет о гражданах со средним уровнем дохода, то рекомендуется сберегать не менее 20% от заработка. Причем как минимум 10-15% должно идти на целевые пенсионные накопления, а 5-10% — в резервный инвестиционный фонд, средства которого могут вкладываться в различные инвестиционные инструменты в зависимости от аппетита к риску и семейного положения гражданина.

Сейчас на сайтах НПФ, как правило, имеются пенсионные калькуляторы, которые позволяют оценить размер требуемых взносов в зависимости от желаемого уровня пенсии.

Дополнительная пенсия также может быть либо срочной, выплачиваемой в течение определённого период лет, либо пожизненная. В зависимости от выбора гражданина, размер взносов может довольно сильно варьироваться. В ПФР дали советы россиянам, выходящим на пенсию

Чтобы уточнить, на какой размер пенсии можно претендовать в государственной пенсионной системе, можно воспользоваться калькулятором на сайте Пенсионного фонда РФ.

Исходя из информации о размере государственной и, возможно, корпоративной пенсии, а также о текущем уровне дохода и размере обязательств, необходимо принимать решение о том, какой уровень замещения пенсией дохода человек хотел бы получить, и затем планировать размер и интенсивность сбережений, а также направления их инвестирования.