МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Работодатель может обратиться в Пенсионный фонд, чтобы оформить страховую пенсию застрахованному сотруднику, получив от него письменное согласие, пишет "Российская газета" со ссылкой на отделение ПФР по Москве и Московской области.

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Газета также напомнила, что в 2021 году начало действовать соглашение по вопросам выплаты пенсий гражданам государств, которые входят в Евразийский экономический союз.

Согласно документу, теперь пенсию, заработанную в государстве ЕАЭС, можно оформить в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии или Армении. При этом, если "пенсионер имеет стаж в двух или более государствах, каждая страна будет платить свою долю выплат", отмечает издание.