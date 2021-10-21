МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Члены семьи умершего пенсионера имеют право получить его недополученную пенсию, сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Самарской области.

Пенсионное удостоверение

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Там отметили, что сделать это необходимо до истечения 6 месяцев со дня смерти пенсионера.

В частности, имеют право получить недополученную пенсию члены семьи, которые на момент смерти пенсионера совместно с ним проживали.

Сюда относятся:

  • дети,
  • братья,
  • сестры,
  • внуки пенсионера,
  • родители пенсионера,
  • супруг пенсионера,
  • дедушка и бабушка пенсионера.

При этом факт совместного проживания с пенсионером и родственные отношения нужно будет подтвердить. Для этого в ПФР нужно предоставить данные паспорта, справки жилищных органов и другие документы.

Правом на получение сумм пенсии, причитавшихся пенсионеру и оставшихся неполученными, могут воспользоваться одновременно несколько членов семьи пенсионера, указанных выше. Каждый из них должен представить все необходимые документы или представить отказ в чью-то пользу.

В ПФР уточнили: для того, чтобы получить недополученную пенсию, членам семьи необходимо подать: 

  • заявление о выплате начисленной и неполученной пенсионером суммы пенсии;
  • документ, удостоверяющий личность заявителя;
  • свидетельство о смерти пенсионера;
  • документы, подтверждающие родственные отношения с умершим (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.д.);
  • документы, подтверждающие факт совместного проживания.Если после смерти пенсионера уже прошло 6 месяцев, то недополученную пенсию можно получить уже в качестве наследства. Для этого также подается заявление о выплате начисленной и неполученной пенсионером суммы пенсии;
  • свидетельство о праве на наследство.