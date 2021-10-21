МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Члены семьи умершего пенсионера имеют право получить его недополученную пенсию, сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Самарской области. Россиянам разъяснили, кому упростят досрочный выход на пенсию

Там отметили, что сделать это необходимо до истечения 6 месяцев со дня смерти пенсионера.

В частности, имеют право получить недополученную пенсию члены семьи, которые на момент смерти пенсионера совместно с ним проживали.

Сюда относятся:

дети,

братья,



сестры,

внуки пенсионера,



родители пенсионера,

супруг пенсионера,

дедушка и бабушка пенсионера.

При этом факт совместного проживания с пенсионером и родственные отношения нужно будет подтвердить. Для этого в ПФР нужно предоставить данные паспорта, справки жилищных органов и другие документы.

Правом на получение сумм пенсии, причитавшихся пенсионеру и оставшихся неполученными, могут воспользоваться одновременно несколько членов семьи пенсионера, указанных выше. Каждый из них должен представить все необходимые документы или представить отказ в чью-то пользу.

В ПФР уточнили: для того, чтобы получить недополученную пенсию, членам семьи необходимо подать: