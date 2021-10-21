В ПФР рассказали, как наследникам получить недополученную пенсию
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Члены семьи умершего пенсионера имеют право получить его недополученную пенсию, сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Самарской области.
Там отметили, что сделать это необходимо до истечения 6 месяцев со дня смерти пенсионера.
В частности, имеют право получить недополученную пенсию члены семьи, которые на момент смерти пенсионера совместно с ним проживали.
Сюда относятся:
- дети,
- братья,
- сестры,
- внуки пенсионера,
- родители пенсионера,
- супруг пенсионера,
- дедушка и бабушка пенсионера.
При этом факт совместного проживания с пенсионером и родственные отношения нужно будет подтвердить. Для этого в ПФР нужно предоставить данные паспорта, справки жилищных органов и другие документы.
Правом на получение сумм пенсии, причитавшихся пенсионеру и оставшихся неполученными, могут воспользоваться одновременно несколько членов семьи пенсионера, указанных выше. Каждый из них должен представить все необходимые документы или представить отказ в чью-то пользу.
В ПФР уточнили: для того, чтобы получить недополученную пенсию, членам семьи необходимо подать:
- заявление о выплате начисленной и неполученной пенсионером суммы пенсии;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- свидетельство о смерти пенсионера;
- документы, подтверждающие родственные отношения с умершим (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.д.);
- документы, подтверждающие факт совместного проживания.Если после смерти пенсионера уже прошло 6 месяцев, то недополученную пенсию можно получить уже в качестве наследства. Для этого также подается заявление о выплате начисленной и неполученной пенсионером суммы пенсии;
- свидетельство о праве на наследство.
https://1prime.ru/pensions/20211021/835007230.html