МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. По закону, каждый год в России должна проводиться индексация пенсий, которая будет покрывать инфляцию. Однако на данный момент в Госдуме рассматривается проект бюджета на следующий год, согласно которому в 2022 году повышение составит 5,9%, при том, что инфляция уже превышает 8%. Аналитики МК полагают, что власти решат эту проблему путем разовых выплат пенсионерам. Гражданам рассказали, что ждать от рубля на следующей неделе

Ситуация может быть похожей на 2016-2017 года, когда власти проиндексировали пенсии ниже уровеня фактической инфляции предыдущего года, а в качестве компенсации выплатили в начале января 2017 года 5 тысяч рублей каждому пенсионеру.

В возможность повторения такого сценария верит топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода, отмечая наличие такой возможности у государства благодаря профицитному бюджету. Он не исключает, что новую выплату в размере от 5 до 15 тысяч президент объявит уже в декабре, в рамках традиционной ежегодной пресс-конференции.

В то же время доктор экономических наук Игорь Николаев считает, что таких разовых выплат недостаточно для улучшения положения пожилых людей, предлагая не заниматься разовыми выплатами, а вводить "ускоренную индексацию, причем не на 8%, а сразу на 10%".