МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. ПУТИН: ПРЕДЛАГАЮ С 1 ИЮНЯ НА 10% УВЕЛИЧИТЬ РАЗМЕР ПЕНСИИ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
Новость дополняется
https://1prime.ru/pensions/20220525/836981923.html
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. ПУТИН: ПРЕДЛАГАЮ С 1 ИЮНЯ НА 10% УВЕЛИЧИТЬ РАЗМЕР ПЕНСИИ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
Новость дополняется
https://1prime.ru/pensions/20220525/836981923.html
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