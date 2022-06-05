МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Только каждый девятый россиянин регулярно откладывает на старость, большинство граждан хотели бы скопить к выходу на пенсию 4-5 миллионов рублей. Об этом стало известно из исследования инвестиционной компании Anderida Financial Group, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Чинить нельзя продать: что сделать со сломанной машиной

В исследовании уточняется, что больше 70% россиян считают, что, выходя на пенсию, желательно иметь подушку безопасности, которая будет покрывать недостающие ежемесячные траты для поддержания привычного образа жизни. В частности, порядка 10% опрошенных считают, что прожить на пенсию реально и откладывать средства необязательно. Оставшиеся 20% надеются на финансовую поддержку от детей и внуков.

В компании отметили, что каждый второй из тех, кто собирается полагаться на свои сбережения, называет сумму накоплений, которая должна быть на счету, равную 4-5 миллионам рублей. Еще 30% хотели бы иметь более 5 миллионов рублей, оставшиеся респонденты — 2-4 миллиона рублей.

При этом лишь 11% россиян регулярно откладывают на пенсию, хотя с 2020 года этот показатель вырос на 2 процентных пункта. У каждого второго ежемесячная сумма отчислений составляет порядка 7-10% от зарплаты и варьируется в пределах 6-15 тысяч рублей, подсчитали в компании.

Средние ежемесячные траты на пенсии 45% респондентов оценили в 40-50 тысяч рублей, 30% назвали диапазон от 50 до 70 тысяч рублей, 15% — 20-40 тысяч рублей, еще 10% — более 70 тысяч рублей в месяц.

"В качестве инструмента накопления на пенсию подавляющее большинство (80%) выбирают традиционные банковские вклады. Еще 10% покупают недвижимость в качестве инвестиции, 6% выходят на фондовый рынок, и лишь 4% выбирают НПФ", рассказал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Он добавил, что на сегодняшний день оптимальным вариантом является осторожное сочетание банковских депозитов и российского и зарубежного рынков акций.

"Несмотря на снижение последних в этом году, сомневаться в их долгосрочной привлекательности нет ни малейших оснований", подчеркнул Тараповский.

Компания проводила исследование в мае по репрезентативной выборке среди 1,5 тысяч совершеннолетних россиян, проживающих в крупных городах.