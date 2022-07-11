МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Депутаты от партии "Справедливая Россия — За правду" внесут в Госдуму законопроекты об индексации пенсии работающим пенсионерам и снижении пенсионного возраста, сообщил Сергей Миронов. Об этом пишет РИА Новости. Совфед одобрил индексацию пенсий военных на 10%

"Мы вернемся к тем инициативам, которые были отклонены — это и обязательное возвращение пенсионного возраста, индексация пенсий рабочим пенсионерам", — заявил Миронов.



В декабре 2021 года представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров, отметил, что позиция прорабатывается, однако единого мнения по этому поводу пока не существует.

Индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена в 2016 году.