МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Количество получателей страховых пенсий в России начнет снижаться и к 2024 году составит 40,7 миллиона человек. Такой прогноз дается в пояснительной записке к проекту бюджета Соцфонда, с которой ознакомились РИА Новости. Назван средний размер страховой пенсии на конец 2023 года

Согласно документу, снижение начнется уже в начале следующего года, число пенсионеров сократится с 42 миллионов до 41,6 миллиона человек.

Показатель с учетом получателей страховых пенсий федеральных государственных гражданских служащих, летчиков-испытателей, космонавтов и членов их семей снизится к началу 2024 года до 36,8 миллиона человек по сравнению с 38,2 миллиона человек в начале этого года.

Ранее стало известно, что средний размер страховой пенсии к концу следующего года может вырасти на 4,4 процента и составить 19 823 рубля.