МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Добровольное участие в спецоперации включат в страховой стаж для пенсии, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным. Мишустин заявил о сохранении рабочих мест за мобилизованными

"Период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы включается в страховой стаж для назначения страховой пенсии по старости", — сказала она.

Она уточнила, что период приостановления трудового договора исключат при расчете пособий по временной нетрудоспособности. При этом добровольное участие в выполнении задач, возложенных на ВС России, зачтут в страховой стаж для назначения пенсии и предоставления в ПФР сведений о приостановке трудовых договоров. Вице-преьер также уточнила, что действующим пенсионным законодательством предусмотрен специальный стаж работы, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в рамках мобилизационных мероприятий будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов или чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.