МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Индексация пенсий россиянам с 1 января будущего года заложена в проекте федерального бюджета, важно, чтобы она была не менее 1 тысячи рублей в среднем, заявила замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова. Пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 января

"Самое главное, чтобы повышение, индексация пенсий с 1 января 2023 года была не менее 1 тысячи рублей в среднем", — сказала сенатор в четверг в ходе видеоинтервью "Парламентской газете".

Она отметила, что индексация пенсий с января "заложена в бюджете".

Парламентарий напомнила, что с 1 января текущего года пенсии были проиндексированы на величину, превышающую инфляцию на 8,6%, и что с 1 января 2023 года будет проводиться индексация пенсий военнослужащим и бывшим сотрудникам силовых ведомств.