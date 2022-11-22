МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. По мнению Пенсионного фонда России, возврат индексации страховых пенсий работающим пенсионерам может привести к негативным последствиям, пишет РБК со ссылкой на имеющиеся в редакции документы. Финансист научила, как "играючи" накопить на старость

По мнению первого зампреда правления ПФР Наталии Петровой, которое она высказала в своем письме в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, "отмена индексации страховых пенсий для этой категории пенсионеров незначительно сказалась на рыночных условиях".

Тем не менее, предложенное решение о возобновлении индексации работающим пенсионерам может привести к различного рода сложностям. Например, из-за этого может сократиться уровень сокращение уровня пенсий неработающих граждан в пользу работающих. Более того: на дополнительные расходы из бюджета в размере полутриллиона рублей.

Также в документе упоминается, что "в связи с проведением с 1 июня 2022 года дополнительной индексации страховых пенсий на десять процентов объем дополнительной потребности в средствах федерального бюджета на проведение индексации пенсий (с доиндексацией за прошлые периоды) работающих пенсионеров в 2022 году с учетом расходов на доставку составил бы 498,7 миллиарда рублей".

Ранее в Пенсионном фонде России сообщили о повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, до 7220 рублей. Надбавка за иждивенцев предусмотрена законодательством с начала 2002 года. Получить ее можно только за близких родственников, но не более чем за трех человек.