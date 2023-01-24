МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Индексация пенсий не приводит к росту реальных располагаемых доходов пенсионеров, так как лишь компенсирует инфляцию, на рост доходов работают предоставляемые льготы, рассказал РИА Новости экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Юрист раскрыл, как проверить правильность начисления пенсии

С 1 января в России были проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров. Размер индексации составил 4,8%. Повышение коснулось 31,1 миллиона пенсионеров, выплаты им в среднем выросли на 1 тысячу рублей в месяц, а средний размер пенсий вырос до 21,9 тысячи рублей.

"Никакого прироста нет. Индексация пенсии приводит только к одному… Идет в течение года инфляция, эта инфляция приводит этому, что реальные доходы человека снижаются. Соответственно, только к концу года, когда произойдет индексация, его реальные доходы восстановят… Реальные доходы пенсионеров… государство пытается поднять другими способами", — отметил Сафонов.

По его словам, единственный рост пенсий был связан с валоризацией, то есть увеличением базовой части пенсий советского периода и начала 90-х годов. Для увеличения реальных доходов пенсионеров государство вводит льготы, например дает возможность бесплатного проезда или посещения каких-то мероприятий. Лица старше 80 лет получают доплаты на лекарства. Еще один механизм — налоговые льготы, которые позволяют сократить расходы, связанные с владением имуществом.

Сафонов также отметил, что страховая часть пенсии индексируется в соответствии с законом на уровень инфляции. Если же пенсионеру не хватает какого-то количества денег до регионального прожиточного минимума, ему начисляют доплату.

"Если, предположим, индексация приведет к тому, что у него страховая пенсия сравняется с прожиточным минимумом, то ему доплату уберут. А если не будет равняться, то ему все равно будут доплачивать до прожиточного минимума", — добавил он.