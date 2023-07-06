С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Банк России не видит перспективы в "разморозке" замороженной части пенсии, считает необходимым встроить обязательную пенсионную систему в систему негосударственных пенсионных фондов, заявил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин. ЦБ сохранил прибыль банков в 2023 году выше двух триллионов рублей

"Это ("разморозка" — ред.) нагрузка на бюджет. Напомню, что в 2013 году началась заморозка пенсионных накоплений. В принципе, за все это время несколько раз возникал вопрос о том, чтобы попробовать вернуться к старой системе, но это было признано неперспективным", — сказал он журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

"Кажется более перспективным встраивание системы ОПС (обязательного пенсионного обеспечения — ред.) в систему негосударственного пенсионного обеспечения, чем сегодня все и занимаются", — добавил Чистюхин.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.