МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. В России нет неработающих пенсионеров, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера (12 363 рубля), заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Соцфонд раскрыл число назначенных пенсий в новых субъектах России

«На сегодня в России предусмотрена действующим законодательством доплата неработающим пенсионерам до уровня, даже если их объем пенсионных прав не позволяет им получать пенсию выше, чем прожиточный минимум пенсионера», — указал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он добавил, что те неработающие пенсионеры, у которых недостаточно прав на получение пособия выше прожиточного минимума вследствие отсутствия необходимого уровня трудового стажа, получат дополнительные выплаты из регионального или федерального бюджета.

Министр финансов России Антон Силуанов 3 октября объявил индексацию всех социальных пособий на прогнозируемый в этом году уровень инфляции (7,5 процента). Он подчеркнул, что средний размер такого обязательства составит 23 244 рубля.

29 сентября Счетная плата (СП) сообщала об увеличении реальных пенсий на 7,1 процента, если сравнивать с тем же периодом 2022 года.