МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Дополнительные доходы для комфортной жизни на пенсии можно формировать уже сейчас — инвестировать в акции и облигации, банковские депозиты, драгоценные металлы или недвижимость, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Россиянам рассказали, чья пенсия вырастет в декабре

"Основная задача – не только накопить, но и иметь доходность выше инфляции при разумном уровне риска. В качестве инструментов, которые могут использоваться в пенсионной стратегии, можно отметить банковский депозит, индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), покупку драгоценных металлов (золота, серебра, платины или палладия – ред.), приобретение инвестиционной недвижимости и вступление в программы негосударственного пенсионного обеспечения (со следующего года – использование программы долгосрочных сбережений с госгарантиями)", – сказала эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.

Она подчеркнула, что для финансовой стабильности нужно использовать несколько способов пополнения пенсионной копилки — не только страховые отчисления работодателя. Важно периодически корректировать свой пенсионный финансовый план и инструменты, с помощью которых вы его выполняете.

В свою очередь заведующий лабораторией анализа институтов и финрынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов отметил, что нет полностью надежных схем, которые гарантировали бы успешные накопления финансовых активов на пенсию. Все варианты связаны с рисками. Россиянам объяснили, кому повысят пенсию в 2024 году по новому закону

"Начинать стоит с осторожных шагов и простых решений. К примеру, с 2024 года можно открыть ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) третьего типа, где есть налоговые льготы. И инвестировать средства с этого счета в диверсифицированные паевые фонды (вкладывать деньги совместно с другими инвесторами) и на широкий индекс акций и облигаций. Дальше необходимо смотреть, что происходит, повышать финансовую грамотность, готовиться к использованию более сложных стратегий", – рекомендует эксперт.

По его словам, депозиты в банках — относительно краткосрочный инструмент, который работает эффективно в перспективе шести месяцев, но не 30 лет. Как правило, банковская ставка не защищает деньги от инфляции. Другой вариант — золото — малодоходный актив, выбрав который, придется отдельно оплачивать ведение металлического счета и комиссии фондов. А вложение средств в валюту сегодня связано с риском заморозки купленных активов.

"Поэтому начинать инвестировать стоит в акции, облигации государства и других надежных эмитентов. На первых порах лучше делать это через инвестиционные фонды. Далее в течение двух-трех лет посмотреть, насколько эффективно для вас это работает, и только после этого предпринимать следующие шаги", — сказал Абрамов. Россияне получат еще один способ накопить на пенсию

Начать вкладываться в инвестиции можно хоть с 16 лет — с этой точки зрения чем раньше человек погрузится в тему, тем раньше он сможет понять существующие риски, отметил заместитель заведующего кафедрой экономических наук НИУ ВШЭ Андрей Столяров. Однако он считает, что заниматься этим должны более зрелые люди. Старт инвестирования в 40-50 лет — нормальная ситуация, главное понимать, для чего человек занимается этим (сохранить и увеличить средства, отложенные на пенсию).

"Самое главное — надо понимать, что если вы инвестируете, то вы уже на себя принимаете риск… Есть инструменты менее рискованные, те же государственные облигации, но там есть другой риск. Допустим, сейчас доходность по ценным бумагам, условно говоря, составляет 11,5%. А возможно, если будет инфляция, Центральный банк повысит процентные ставки, цены этих облигаций могут упасть", – объяснил эксперт.

Столяров добавил, что инвестиции в акции связаны с еще большим риском из-за сильных колебаний цены. А начинать можно с любых сумм, но для формирования портфеля ценных бумаг в среднесрочной перспективе потребуется хотя бы 100-150 тысяч рублей.