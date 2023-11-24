МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Самые большие в России суммы выплат по старости в размере 40 тысяч рублей получают неработающие пенсионеры Чукотки, а самые маленькие в размере 17 тысяч рублей — пенсионеры в Кабардино-Балкарии, разрыв составляет примерно 23 тысячи рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на статистические данные Социального фонда по итогам третьего квартала текущего года. Россиянам рассказали, как сделать размер пенсии более комфортным

Издание отмечает, что средний размер пенсии по России составляет 21800 рублей.

В топ-5 регионов, где выплачивают высокие пенсии по старости, кроме Чукотки, входят Ненецкий автономный округ, где пенсионеры получают 34,8 тысячи рублей, Магаданская область с 34 тысячами рублей, Камчатка с 33,6 тысячи рублей и Ямало-Ненецкий АО с 32,7 тысячи рублей.

В пятерку регионов с самыми маленькими выплатами, помимо Кабардино-Балкарии, попали Дагестан (17,3 тыс. руб.), Карачаево-Черкессия (18,6 тыс. руб.), Калмыкия (18,6 тыс. руб.) и Крым (18,7 тыс. руб.).

Ранее Госдума приняла закон о повышении в 2024 году размера средней пенсии для получателей страховой пенсии до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости до 23 449 рублей. Страховая выплата для неработающих пенсионеров увеличится на 1,572 тысячи рублей, а выплата по старости — на 1,631 тысячи рублей.

С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,5 процента. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что решение затронет свыше 32 миллионов граждан.