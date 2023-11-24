МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Самые большие в России суммы выплат по старости в размере 40 тысяч рублей получают неработающие пенсионеры Чукотки, а самые маленькие в размере 17 тысяч рублей — пенсионеры в Кабардино-Балкарии, разрыв  составляет примерно 23 тысячи рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на статистические данные Социального фонда по итогам третьего квартала текущего года.

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Издание отмечает, что средний размер пенсии по России составляет 21800 рублей.

В топ-5 регионов, где выплачивают высокие пенсии по старости, кроме Чукотки, входят Ненецкий автономный округ, где пенсионеры получают 34,8 тысячи рублей, Магаданская область с 34 тысячами рублей, Камчатка с 33,6 тысячи рублей и Ямало-Ненецкий АО с 32,7 тысячи рублей.

В пятерку регионов с самыми маленькими выплатами, помимо Кабардино-Балкарии, попали Дагестан (17,3 тыс. руб.), Карачаево-Черкессия (18,6 тыс. руб.), Калмыкия (18,6 тыс. руб.) и Крым (18,7 тыс. руб.).

Ранее Госдума приняла закон о повышении в 2024 году размера средней пенсии для получателей страховой пенсии до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости до 23 449 рублей. Страховая выплата для неработающих пенсионеров увеличится на 1,572 тысячи рублей, а выплата по старости — на 1,631 тысячи рублей.

С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,5 процента. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что решение затронет свыше 32 миллионов граждан.