МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Чтобы поддерживать уровень качественной жизни на пенсии, среднестатистическому россиянину требуется 59,2 тысячи рублей, сообщило агентство РБК со ссылкой на результаты проведенного "СберНПФ" опроса. Раскрыто, как пенсионеров и их доход пересчитают с 1 декабря

В ходе исследования респондентам задавали вопрос, какой ежемесячный доход в расчете на одного члена семьи требуется иметь, чтобы поддерживать желаемое качество жизни на пенсии. Опрос показал, что в среднем по стране для этих целей нужно 59,2 тысячи рублей, при этом в 2020 году респонденты указывали 49,6 тысячи рублей.

Отмечается, что самыми высокими запросами обладают москвичи и петербуржцы (104 тыс. руб. и 83 тыс. руб. соответственно). В городах с населением более 500 тысяч человек россияне оценили необходимый размер пенсии так: