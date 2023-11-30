МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Чтобы поддерживать уровень качественной жизни на пенсии, среднестатистическому россиянину требуется 59,2 тысячи рублей, сообщило агентство РБК со ссылкой на результаты проведенного "СберНПФ" опроса.

Сотрудница ПФР держит в руках пенсионное удостоверение

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В ходе исследования респондентам задавали вопрос, какой ежемесячный доход в расчете на одного члена семьи требуется иметь, чтобы поддерживать желаемое качество жизни на пенсии. Опрос показал, что в среднем по стране для этих целей нужно 59,2 тысячи рублей, при  этом в 2020 году респонденты указывали 49,6 тысячи рублей.

Отмечается, что самыми высокими запросами обладают москвичи и петербуржцы (104 тыс. руб. и 83 тыс. руб. соответственно). В городах с населением более 500 тысяч человек россияне оценили необходимый размер пенсии так:

  • Казань — 72,2 тысячи рублей.
  • Воронеж — 68,8 тысячи рублей.
  • Самара — 66,7 тысячи рублей.
  • Волгоград — 66 тысяч рублей.
  • Краснодар — 65,3 тысячи рублей.
  • Ростов-на-Дону — 63,9 тысячи рублей.
  • Нижний Новгород — 63,3 тысячи рублей.
  • Екатеринбург — 62,6 тысячи рублей.
  • Новосибирск — 61,9 тысячи рублей.
  • Челябинск — 60,5 тысячи рублей.
  • Уфа — 58,4 тысячи рублей.
  • Пермь — 57,1 тысячи рублей.
  • Красноярск — 55,7 тысячи рублей.
  • Омск — 46,1 тысячи рублей.