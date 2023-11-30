2023-11-30T11:53:41+03:00
2023-11-30T11:53:41+03:00
2023-11-30T11:53:41+03:00
2023
https://1prime.ru/pensions/20231130/842416096.html
Россияне повысили ожидания от пенсии для достойной жизни
Пенсии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Чтобы поддерживать уровень качественной жизни на пенсии, среднестатистическому россиянину требуется 59,2 тысячи рублей, сообщило агентство РБК со ссылкой на результаты... ПРАЙМ, 30.11.2023
экономика, новости, пенсии, россия, россияне, пенсии, пенсионеры
https://cdnn.1prime.ru/images/83326/18/833261891.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83326/18/833261891.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83326/18/833261890.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83326/18/833261890.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83326/18/833261878.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83326/18/833261878.jpg
https://1prime.ru/News/20231130/842404067.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Чтобы поддерживать уровень качественной жизни на пенсии, среднестатистическому россиянину требуется 59,2 тысячи рублей, сообщило агентство РБК со ссылкой на результаты проведенного "СберНПФ" опроса.
В ходе исследования респондентам задавали вопрос, какой ежемесячный доход в расчете на одного члена семьи требуется иметь, чтобы поддерживать желаемое качество жизни на пенсии. Опрос показал, что в среднем по стране для этих целей нужно 59,2 тысячи рублей, при этом в 2020 году респонденты указывали 49,6 тысячи рублей.
Отмечается, что самыми высокими запросами обладают москвичи и петербуржцы (104 тыс. руб. и 83 тыс. руб. соответственно). В городах с населением более 500 тысяч человек россияне оценили необходимый размер пенсии так:
- Казань — 72,2 тысячи рублей.
- Воронеж — 68,8 тысячи рублей.
- Самара — 66,7 тысячи рублей.
- Волгоград — 66 тысяч рублей.
- Краснодар — 65,3 тысячи рублей.
- Ростов-на-Дону — 63,9 тысячи рублей.
- Нижний Новгород — 63,3 тысячи рублей.
- Екатеринбург — 62,6 тысячи рублей.
- Новосибирск — 61,9 тысячи рублей.
- Челябинск — 60,5 тысячи рублей.
- Уфа — 58,4 тысячи рублей.
- Пермь — 57,1 тысячи рублей.
- Красноярск — 55,7 тысячи рублей.
- Омск — 46,1 тысячи рублей.